Officiel: le FC Barcelone annonce une bonne nouvelle

Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, le FC Barcelone a annoncé un nouveau partenariat qui va lui rapporter 120 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour les finances du club.

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, poursuit sa quête incessante de ressources financières pour assurer sa stabilité économique et maintenir son statut de géant du football. Dans cette optique, le club vient de conclure un accord majeur qui injectera un montant impressionnant de 120 millions d’euros dans ses caisses. Un nouveau levier économique, qui a été annoncé par les Blaugranas ce vendredi via un communiqué sur leur site.

« Le FC Barcelone annonce que LIBERO Football Finance AG et les conseillers en investissement privé NIPA Capital B.V. sont devenus les nouveaux partenaires de Bridgeburg Invest, la marque commerciale de Barça Vision. Ces investisseurs ont acquis une participation de 29,5 % dans Barça Vision (Bridgeburg) pour 120 millions d’euros, ce qui correspond à une partie de la participation précédemment détenue par Socios.com et Orpheus Media. Barça Vision est l’initiative du Club pour rassembler toutes les actions associées au Web3, aux NFT et au Metaverse qui font partie de la stratégie du Club pour construire l’Espai Barça Digital », indique le communiqué.

✅ El FC Barcelona anuncia la entrada de nuevos socios estratégicos para el crecimiento de Barça Vision y también el acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp, que garantiza el éxito de Barça Media — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2023 - Publicité-

Une rentrée importante d’argent qui devrait permettre au FC Barcelone, toujours en proie a des difficultés économiques, de bouger à nouveau sur le marché des transferts et d’enregistrer ses nouvelles recrues.

