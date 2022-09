Officiel: l’ancien sélectionneur de l’Egypte, Carlos Queiroz, sur le banc de l’Iran

Dans un message posté sur son compte Instagram ce mardi, Carlos Queiroz, ancien sélectionneur de l’Egypte, a annoncé son retour sur le banc de l’Iran. Le technicien portugais va donc disputer le prochain Mondial avec la Team Melli.

L’ancien sélectionneur de l’Egypte, qu’il a conduit en finale de la dernière CAN, Carlos Queiroz, a confirmé ce mardi sur Instagram qu’il prendrait en charge l’équipe nationale iranienne un peu plus de deux mois avant le début de la Coupe du monde, prévu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Il va remplacer Dragan Skocic à la tête de la Team Melli. “Lorsque la famille vous appelle à la maison, vous n’avez qu’à vous présenter. Pleinement engagé dans vos fonctions et prêt pour la Mission. Faisons-le ensemble les gars ! Au futur! Merci beaucoup l’équipe Melli”, a écrit le portugais.

Carlos Queiroz va donc vivre son troisième mondial de rang sur le banc de l’Iran après 2014 et 2018. Deux compétitions où son équipe avait été éliminée lors de la phase de poules. Pour rappel, la Team Melli est logée dans le groupe B en compagnie de l’Angleterre, des Etats-Unis et du Pays de Galles. Une poule ouverte, où les iraniens pourront aller chercher une qualification pour la phase à élimination directe, même si ça s’annonce difficile.