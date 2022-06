Officiel : la Liga porte plainte contre le PSG et Man City

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Liga annonce qu’elle a déposé une plainte auprès de l’UEFA contre le PSG et Manchester City. L’instance espagnole accuse les deux clubs de non-respect du fair-play financier, entre autres.

C’était annoncé par Javier Tebas depuis la prolongation de Kylian Mbappé, c’est désormais officiel. La Liga a déposé ce mercredi une plainte contre le Paris Saint-Germain et Manchester City auprès de l’UEFA, pour non-respect du fair-play financier et des principes de concurrence. L’instance espagnole avance que les deux clubs, soutenus par des états très riche (Qatar et Emirats Arabes Unis), dérèglent le marché économique du football.

«LaLiga dénonce le PSG et Manchester City pour violation des règles du fair-play financier. Les plaintes ont été déposées auprès de l’UEFA, mais LaLiga va prendre des mesures juridiques supplémentaires. D’autres actions en justice dans l’UE, en France et en Suisse. LaLiga continue d’assumer sa responsabilité de faire respecter le fair-play financier et le football durable en Europe,» peut-on lire dans le communiqué publié par l’organe qui dirige le football espagnol.

Le président de la Liga, Javier Tebas, n’a jamais caché son aversion pour les sommes folles dépensées par le PSG et Manchester City ces dernières années lors des mercato. Une bataille s’engage donc entre l’Espagne et les deux “clubs états”. C’est à l’UEFA de trancher désormais dans cette affaire.