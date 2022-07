Officiel : la Juventus s’offre Angel Di maria

Libre après son départ du PSG, Angel Di Maria s’est engagé avec la Juventus ce vendredi. Les Bianconeri ont officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur leur site.

Après l’Argentine, le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre et la France, Angel Di Maria va découvrir un nouveau championnat. Pas prolongé par le PSG, malgré ses envies de rester, l’attaquant argentin était libre sur le marché des transferts depuis le 1er juillet dernier. Mais ce n’est désormais plus le cas, puisque l’ancien joueur du Real Madrid s’est engagé ce vendredi avec la Juventus. Le club turinois a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

“C’est un joueur qui n’a guère besoin d’être décrit. Un champion de l’attaque, capable de marquer des buts exceptionnels, envoyant souvent ses coéquipiers au but. Il est le joueur le plus décisifs en Ligue des champions ces dernières années, 54 (22 buts et 32 ​​passes décisives). Un champion au palmarès fou, remporté d’abord avec les maillots du Benfica,

puis du Real Madrid, du PSG ces dernières saisons (…) C’est quelqu’un qui y met tout : talent, race, sueur, engagement, classe, charisme. Et, bien sûr, le cœur, comme il le montre au monde à chaque fois qu’il applaudit son public. Il s’agit d’Angel Di Maria. Et c’est un joueur de la Juventus”, a écrit le club italien.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫🫶#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

La durée de son contrat n’a pas été précisée, mais selon la presse italienne, Di Maria s’est engagé pour une année avec son nouveau club. El Fideo aura la lourde responsabilité de redonner du tonus à une attaque turinoise irrégulière depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Un secteur offensif qui a également perdu Paulo Dybala cet été.