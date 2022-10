Officiel: La fortune de Mark Zuckerberg chute de 11 milliards de dollars

Au cœur d’une tempête boursière depuis plusieurs mois, Mark Zuckerberg vient encore de perdre 11 milliards de dollars en un jour. Avec cette nouvelle perte énorme, le chef d’entreprise ne pèse plus désormais « que » 37,7 milliards.

Meta a annoncé une baisse de ses revenus pour le deuxième trimestre consécutif cette semaine. La société a eu du mal à s’imposer après avoir investi 70 milliards de dollars dans le Metaverse, son monde virtuel immersif.

Les faibles résultats du trimestre ont soulevé de nouvelles questions sur la nouvelle politique adoptée par Meta, celle de verser plus d’argent, au moins 10 milliards de dollars par an dans le domaine virtuel. Selon les experts, la société est en baisse dans ses ventes publicitaires car elle fait face à la concurrence de l’application vidéo très populaire de TikTok.

Les résultats trimestriels de Meta Platforms ont fait chuter son action de 19 %. En effet, Meta a connu l’une des pires séances de son histoire ce jeudi. Le cour de l’action s’est effondré de près de 25%. La capitalisation boursière du groupe n’est plus aujourd’hui « que » de 263 milliards de dollars, soit son plus bas niveau depuis janvier 2016. L’entreprise ne fait désormais plus partie des entreprises américaines les plus valorisées.

La société de Menlo Park, en Californie, a gagné 4,4 milliards de dollars, ou 1,64 $ par action, au cours de la période de trois mois qui s’est terminée le 30 septembre. C’est une baisse de 52 % par rapport à 9,19 milliards de dollars, ou 3,22 $ par action, au cours de la même période un an plus tôt.

Faut-il le rappeler, Mark Zuckerberg avait perdu plus de 87 milliards de dollars, soit 70% de la valeur de son patrimoine depuis le début de l’année. Par rapport au pic de 141 milliards de dollars atteint en août 2021, la fortune de Zuckerberg s’est effondrée de plus de 103 milliards de dollars.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, Zuckerberg, 38 ans, a une valeur nette de 38,1 milliards de dollars. Il occupe désormais la 28ème place sur la liste des personnes les plus riches au monde. Le fondateur de ByteDance, la société mère du réseau social chinois TikTok, est désormais largement devant lui.