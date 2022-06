Officiel : Gennaro Gattuso prend les rênes de Valence

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de Valence. Le club de la Mastella a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué publié sur son site officiel.

Sans entraîneur depuis le licenciement de José Bordalas vendredi dernier, le FC Valence a annoncé ce jeudi la nomination de Gennaro Gattuso au poste. Le technicien italien s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le club de la Mastella. Le récent 9è de Liga a annoncé la nouvelle via un communiqué.

“Le Valencia CF a conclu un accord avec Gennaro Gattuso, qui deviendra l’entraîneur de l’équipe première du Valencia CF pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024”, écrit le club espagnol avant de faire un résumé du parcours de son nouveau coach.

“Gennaro Gattuso (9 janvier 1978, Italie) a rejoint le Club après une longue carrière de joueur et d’entraîneur. Après avoir raccroché les crampons, il a commencé sa carrière d’entraîneur en 2012 et a dirigé des équipes telles que l’AC Milan et le SSC Napoli, avec qui il a remporté la Coppa Italia en 2020.”

Particulièrement instable ces dernières années, notamment avec une gestion chaotique du propriétaire Peter Lim, le club espagnol va tenter de se relancer sous la direction de Gennaro Gattuso. L’objectif principal sera sans doute de retrouver les sommets en Liga, et une place en Ligue des Champions.