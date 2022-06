Officiel : Gareth Bale rejoint Giorgio Chiellini au Los Angeles FC

Gareth Bale a annoncé via ses réseaux sociaux ce samedi, s’être engagé avec le Los Angels FC. Le club du championnat américain de football avait déjà accueilli l’ancien capitaine de la Juve Giorgio Chiellini cet été.

Après neuf saisons passées du côté du Real Madrid, Gareth Bale va découvrir un nouveau championnat. L’international gallois s’est en effet engagé avec le Los Angeles FC, un club de MLS, le championnat de football américain. Le désormais ex attaquant des Merengue a signé un bail d’un an, avec une option de prolongation de 18 mois, avec le club américain. Il devient la deuxième recrue de la franchise californienne, venue d’Europe cet été après le défenseur central italien Giorgio Chiellini. Gareth Bale a annoncé lui même la nouvelle via ses réseaux sociaux.

À quelques mois du Mondial au Qatar, Gareth Bale va donc tenter de redonner un coup de boost à sa carrière et de garder le rythme avant la messe mondiale du football. Après avoir qualifié le pays de Galles pour sa première Coupe du Monde depuis 1958, le Dragon aux 106 sélections (39 réalisations) espère porter son pays vers les sommets au Qatar.