Officiel: Franck Kessié quitte le Barça et file en Arabie saoudite

C’était attendu depuis un moment déjà, et c’est désormais officiel. Franck Kessié quitte le FC Barcelone et rejoint Al Ahli en Arabie Saoudite. Dans un communiqué sur son site, ce mercredi soir, le Barça a annoncé la nouvelle.

“Le FC Barcelone et Al-Ahli SC ont trouvé un accord concernant le transfert de Franck Kessié pour 12,5 millions d’euros. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Franck Kessié pour son engagement et son implication. Le Club lui souhaite bonne chance pour la suite.”, a écrit le champion d’Espagne en titre.

Après une année au Barça seulement, l’international ivoirien fait donc déjà ses valises. Arrivé en tant qu’agent libre en provenance du Milan AC l’été dernier, Franck Kessié a contribué à la conquête du titre du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne. “Il a été titulaire à 16 reprises lors de ses 43 matches disputés (1803 minutes). Avant la Coupe du monde, il était le 19e joueur le plus utilisé”, précise la publication des Catalans.

مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا 🫡💚#WelcomeKessié pic.twitter.com/bDlezig1mM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023

En plus de sa force physique et de sa vision du jeu, Kessié s’est illustré au FC Barcelone en marquant des buts décisifs, comme le but contre son camp provoqué face au Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, et le but crucial lors du Clasico en Liga, marquant ainsi le 3000e but au Spotify Camp Nou et offrant au Barça une avance de 12 points sur son rival. Dans sa nouvelle équipe, l’ancien joueur du Milan AC va retrouver des noms bien connus tels que Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Allan Saint-Maximin.

