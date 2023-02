Officiel: Elon Musk redevient l’homme le plus riche du monde devant Bernard Arnault

Elon Musk est de retour en force. Après une année 2022 mouvementée, marquée par l’acquisition difficile de Twitter, le PDG de Tesla a commencé l’année 2023 avec brio. Il vient en effet de récupérer le titre de la personne la plus riche de la planète, détrônant ainsi Bernard Arnault, selon le nouveau classement dévoilé par Bloomberg.

Le 28 février dernier, un nouveau classement Bloomberg a été relayé, confirmant qu’Elon Musk est redevenu l’homme le plus riche du monde. Grâce à une augmentation des ventes de Tesla en ce début d’année, l’homme d’affaires américain a repris la première place occupée par le patron français de LVMH, Bernard Arnault, depuis décembre dernier. La fortune d’Elon Musk est estimée à 187 milliards de dollars, soit plus de 176,1 milliards d’euros.

Depuis 2019, Tesla n’a cessé d’augmenter ses marges bénéficiaires, malgré quelques remous, dont celui causé par le rachat difficile de Twitter il y a quelques mois. Toutefois, l’entreprise a su rebondir grâce à la demande croissante pour les véhicules électriques et les investissements dans les énergies renouvelables.

Dans un tweet relayé ce lundi, Bloomberg Opinion a affirmé que «le géant des véhicules électriques vaut actuellement plus que Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, General Motors, Stellantis et Ford réunis». Cette déclaration montre la puissance et la croissance de Tesla dans le marché automobile, ainsi que la vision ambitieuse d’Elon Musk pour l’avenir.

Malgré les controverses et les critiques sur son style de gestion, Elon Musk continue d’innover et de changer le monde avec ses entreprises SpaceX, Tesla et Neuralink. Sa vision pour l’avenir est basée sur la technologie, la durabilité et l’expansion de la race humaine dans l’espace.