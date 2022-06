Officiel : Dani Alvès annonce son départ du FC Barcelone

Dans un message posté sur son compte Instagram ce mercredi, Dani Alvès a annoncé son départ du FC Barcelone. Le défenseur brésilien se retrouve sur le marché des transferts.

Plus tôt dans la journée de ce mercredi, le quotidien catalan Sport indiquait que le FC Barcelone a signifié à Dani Alvès qu’il ne prolongerait pas son bail, qui expire au 30 juin. Quelques heures plus tard, l’international brésilien a confirmé la tendance via un message posté sur son compte Instagram. «J’espère que ceux qui vont rester changeront l’histoire de ce club, sincèrement. Un cycle de défis se termine, un autre, encore plus compliqué s’annonce», a-t-il posté.

Dani Alvès, qui vise le Mondial 2022, doit maintenant se trouver rapidement un club pour convaincre le sélectionneur brésilien Tite de le retenir dans le groupe qui ira au Qatar en novembre prochain. Selon les informations de Sport l’ancien joueur de la Juventus dispose déjà d’offres en Europe qu’il va désormais étudier plus attentivement.