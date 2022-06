Officiel: Aurélien Tchouameni signe au Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé ce samedi l’arrivée d’Aurélien Tchouameni en provenance de l’AS Monaco. L’international français s’engage avec les madrilènes pour les six prochaines saisons.

Cette fois-ci, c’est officiel. Aurelien Tchouameni est un joueur du Real Madrid. Le club madrilène vient en effet d’officialiser l’arrivée de l’international français qui s’engage avec les champions d’Espagne pour les six prochaines saisons. Selon la presse française, les merengues ont déboursé pas moins de 100 millions d’euros pour s’offrir le désormais ancien Monégasque également convoité par le PSG.

« Le Real Madrid C. F. et l’AS Monaco ont convenu du transfert d’Aurélien Tchouaméni, qui sera lié au club pour les six prochaines saisons. La présentation d’Aurélien Tchouaméni comme nouveau joueur du Real Madrid aura lieu le mardi 14 juin à 12h00 à la Ciudad Real Madrid, après sa visite médicale. Aurélien Tchouaméni se présentera ensuite devant les médias », a expliqué le Real Madrid dans son communiqué publié ce samedi sur ses réseaux sociaux.

L’international tricolor, âgé de 22 ans, doit encore passer la visite médicale avant de signer son contrat et d’être présenté, mardi à 12h00, au club vainqueur de la Ligue des champions.

Comunicado Oficial: Tchouaméni. #RealMadrid | #WelcomeTchouaméni — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2022 Meneur de jeu hors pair malgré son jeune âge, Aurélien Tchouameni a été le patron du milieu de Monaco cette saison, disputant 35 matchs en Ligue 1 pour trois buts et deux passes décisives. L’international Français va donc poursuivre sa progression au sein de la Casa Blanca, aux côtés des Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro.