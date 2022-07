Officiel: Arsenal s’offre Gabriel Jesus

Dans un communiqué publié ce lundi sur ses réseaux sociaux, Arsenal a officialisé la venue de l’attaquant Brésilien Gabriel Jesus. Les Gunners frappent là un très grand coup en s’offrant un buteur de premier choix.

Attendu par les fans depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Arsenal frappe un très gros coup sur le marché des transferts estival, en s’offrant le génial buteur Gabriel Jesus en provenance de Manchester City. Les Gunners ont dû débourser la coquette somme de 45 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’international Brésilien. La nouvelle a été annoncée ce lundi matin par le club de Londres, via un communiqué.

«Gabriel Jesus, qui arrive de Manchester City, a signé un contrat à long terme. L’attaquant de 25 ans nous rejoint après s’être imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League ces dernières saisons. Il a marqué 95 buts en 236 apparitions dans toutes les compétitions au cours de ses cinq saisons à Manchester», peut on lire dans le communiqué d’Arsenal, qui n’a pas précisé la durée du contrat de son nouveau joueur.

Une excellente nouvelle pour l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui trouve là un remplaçant idéal pour Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette en attaque, respectivement à Barcelone et à Lyon. En Premier League, Gabriel Jesus a disputé 159 matchs pour 58 buts et 32 passes décisives. Avec Smith Rowe, Martinelli ou encore Martin Odegaard, Arsenal, cinquième du dernier exercice du championnat anglais, semble désormais armé pour prétendre au top 4.