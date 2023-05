Officiel: après 19 saisons en NBA, Carmelo Anthony annonce sa retraite

-Publicité-

Après une carrière de 19 saisons en NBA, Carmelo Anthony a fait l’annonce officielle de sa retraite ce lundi. L’ailier américain est largement reconnu comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps dans l’histoire du basketball.

« Le temps est venu pour moi de dire au revoir au terrain qui a fait mon nom, au sport qui m’a donné un but« , a commenté avec émotion Carmelo Anthony (38 ans), dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce lundi, pour annoncer sa retraite sportive. La légende vivante dit donc au revoir au parquet américain après 19 saisons passées dans la plus grande ligue de basketball au monde.

Sélectionné en 3e position de la draft 2003 – derrière LeBron James et Darko Milicic – par les Denver Nuggets, Carmelo Anthony a écrit sa légende dans différentes franchises de la NBA, notamment chez les New York Knicks (2011-2017), à Oklahoma City Thunder (2017-2018), chez les Houston Rockets (2018), à Portland Trail Blazers (2019-2021) et enfin chez les Los Angeles Lakers (2021-2022), qui aura été sa dernière équipe dans la Ligue américaine.

Côté palmarès, Carmelo Anthony n’a jamais réussi à porter la bague de champion de la NBA. Toutefois, il a laissé sa marque sur le plan individuel. Sélectionné à 10 reprises au All-Star Game, il est le neuvième meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA avec une moyenne à 22,5 points par match sur l’ensemble de sa carrière. Il compte tout de même trois titres de champion olympique (2008, 2012, 2016) avec les Etats-Unis. L’ailier claque donc désormais la porte de la NBA, mais son élégance et son efficacité longue distance resteront à jamais dans l’histoire de la Grande Ligue.

