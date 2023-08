Officiel: Andres Iniesta rebondit aux Émirats Arabes Unis

A 39 ans, la légende du football espagnol Andres Iniesta va poursuivre sa carrière aux Émirats Arabes Unis. Libre de tout contrat depuis son départ de Vissel Kobe (Japon), l’ancienne gloire du FC Barcelone s’est engagée avec l’Emirates FC.

Le joueur a lui-même annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mercredi via un court message accompagné d’une courte vidéo. “Nouveau club. Nouveau défi. Toujours le même enthousiasme. Vamos @Emirates_FC !!⚽️����”, a-t-il écrit sur Twitter en anglais et en espagnol.

Bien que l’Inter Miami ait manifesté un vif intérêt à ramener l’ancien joueur du FC Barcelone en Amérique, ou il aurait retrouvé ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, le meneur de jeu a choisi une destination encore plus exotique, pour mettre un point final à une carrière déjà riche en exploits.

Nuevo club. Nuevo reto. La misma ilusión de siempre.



New club. New challenge. The same enthusiasm as always.



Vamos @Emirates_FC!!⚽️🇦🇪 pic.twitter.com/qs2aQWUaIO — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 9, 2023

Andrés Iniesta Luján, né le 11 mai 1984 à Fuentealbilla en Espagne, a amorcé sa carrière footballistique dans les équipes jeunes de l’Albacete Balompié. À la suite d’une performance remarquable lors d’un tournoi, il est repéré par le FC Barcelone qui l’accueille à son centre de formation, la Masia, à l’âge de douze ans en 1996. Après des débuts avec l’équipe réserve en 2001, il gravit rapidement les échelons pour devenir un membre incontournable de l’équipe première à partir de la saison 2002-2003. Iniesta accumule alors de nombreux trophées, incluant quatre Ligues des champions, neuf Championnats d’Espagne, deux Supercoupes de l’UEFA et deux Coupes du monde des clubs. Il assume le rôle de capitaine du FC Barcelone entre août 2015 et mai 2018.

Iniesta reçoit plusieurs distinctions individuelles tout au long de sa carrière, notamment le Prix UEFA du Meilleur joueur d’Europe pour la saison 2011-2012 et les titres de meilleur milieu de terrain pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011. Sur la scène internationale, il est élu meilleur joueur de l’Euro 2012. Il se classe deuxième au Ballon d’or en 2010, suivi d’une troisième place en 2012. Iniesta est largement salué comme l’un des plus grands milieux de terrain de l’histoire du football, grâce à sa vision de jeu exceptionnelle, sa précision dans les passes et sa capacité à créer des opportunités grâce à ses dribbles.

Sa contribution à l’équipe nationale espagnole est marquée par un accomplissement historique, remportant successivement l’Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 – où il inscrit le but décisif en prolongation lors de la finale face aux Pays-Bas (1-0) – et l’Euro 2012. Avec un total de 39 titres officiels, Iniesta détient le record de joueur espagnol le plus titré de tous les temps, s’imposant comme l’un des athlètes les plus couronnés de l’histoire du football, toutes nationalités confondues.

