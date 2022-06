Officiel : Alexandre Lacazette fait son grand retour à Lyon

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a annoncé le retour d’Alexandre Lacazette. L’international français débarque en tant que joueur libre après la fin de son contrat avec Arsenal.

Cinq ans après son départ pour Arsenal contre la somme importante à 53 M€ (+ 7 de bonus), Alexandre Lacazette (31 ans) fait son grand retour à l’OL. En fin de contrat avec les Gunners, l’international français s’est engagé librement avec son club formateur pour les trois prochaines années. Les Gones ont annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur leur site officielle.

«L’Olympique Lyonnais est très fier et très heureux d’annoncer le retour au club de son attaquant, formé à l’OL, Alexandre Lacazette pour les trois prochaines saisons. En fin de contrat avec le club anglais d’Arsenal, l’international français s’est engagé jusqu’au 30 juin 2025», écrit le club francais.

Un renfort de poids pour l’OL, qui a des ambitions énormes pour la saison prochaine. Lors de son premier passage, Lacazette avait disputé 276 matchs et inscrit 126 buts. Plus expérimenté, et bien plus létal malgré quelques difficultés à Arsenal, le buteur français va permettre à l’OL de franchir un cap pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.