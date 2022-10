Nuit d’horreur pour le Barça en C1: la chanteuse béninoise Sessimè au fond du trou

Désillusion et tristesse pour la chanteuse béninoise Sessime. Alors qu’elle espérait une victoire catalane face aux bavarois lors de la 5è journée de la ligue des champions, la chanteuse béninoise n’aura été témoin que d’une humiliation du Barça, dont elle est une fan confirmée. Frustrée par la défaite (3-0) du club espagnol, Sessime n’a pas manqué de glisser un tacle sévère aux responsables du Barça.

S’il y a bien une chose que la fana fana lady béninoise aime encore si bien à part chanter, c’est bien le football. Et dans ce domaine précis, la chanteuse béninoise est admiratrice avouée du club espagnol, le FC Barcelone. Mais depuis peu, Sessime ne passe pas de meilleurs moments avec son club en Champions League. Déjà distancié de trois points par le Real (1ier) en Liga, l’ex-club de Lionel Messi a un bilan peu flatteur de trois défaites, une victoire et un nul en C1.

La défaite écrasante de ce mercredi, face au Bayern de Sadio Mané, a été le coup de grâce qui ouvre désormais la porte de l’Europa Ligue au club catalan. Et c’est l’humiliation de trop pour la diva de la musique béninoise. Sessimè, qui n’est pas à sa première diatribe contre les responsables du FC Barcelone, notamment l’entraineur espagnol Xavier Hernández, a rajouté une couche, après la défaite face au Bayern.

« Bienvenue en Europa league », a tristement lancé Sessimè, qui s’en est prise au coach des Culés: « Xavi depuis son arrivée a fait des choix qu’il paie cash aujourd’hui. Il a été plus patriote que coach, laissant des joueurs expérimentés et en forme pour faire débuter des jeunes. Même les changements ne sont pas faits au bon moment. On a l’impression qu’il n’a aucun plan de jeu. On ne peut pas espérer un meilleur résultat. Le club aussi n’a pas su préparer l’après Messi à temps », a-t-elle écrit sur Facebook. Toutefois, Sessimè a su puiser dans ses réserves, pour faire montre d’un courage timide: « Mais On reviendra plus fort: força Barça », a-t-elle ajouté.

La chanteuse béninoise, Sessimè

Pour rappel, Sessimè avait fait une sortie le 16 octobre dernier, pour critiquer la prestation des blaugranas, après la gifle contre la Casa Blanca. « Ce match a montré encore une fois les limites de certains joueurs et celui du Coach du Barça. Beaucoup de déchets techniques, manque de justesse dans les dernières passes », a-t-elle critiqué tout en félicitant le Réal Madrid, qui, selon elle, a confirmé qu’il « est un champion d’Europe ».