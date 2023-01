Nouvelle Lune du 21 janvier 2023: 03 signes du zodiaque passeront une période compliquée

La première Nouvelle Lune de l’année se tiendra le samedi 21 janvier 2023. Elle sera sous le signe du Verseau. Découvrez ses influences et ses énergies sur trois signes du zodiaque.

La Nouvelle Lune de janvier ne sera pas sans imprévus pour ces trois profils zodiacaux. Voici les effets attendus ce samedi 21 janvier.

Bélier

Cette période sera assez difficile pour les natifs du signe du Bélier. Ce dernier, connu pour son impulsivité et sa fougue, pourrait se laisser perdre dans le jeu de la vie et perdre pied durant cette période. Avec cette Nouvelle Lune du 21 janvier dans le signe du Verseau, les Bélier peuvent vivre une période compliquée. Des rendez-vous annulés peuvent par exemple générer certains conflits. Les Bélier doivent ainsi prendre sur eux et patienter.

Verseau

Les natifs de ce signe d’Air peuvent rencontrer quelques difficultés durant cette Nouvelle Lune dans leur signe. En effet, avec leur soif de liberté, les Verseau ont tendance à être un peu égoïstes et à ne penser qu’à eux. Souvent, ils n’acceptent l’aide de personne et préfèrent se débrouiller seuls. Mais ils doivent rester vigilants car ils pourraient avoir des soucis financiers et être en manque d’argent. Même s’ils peuvent parfois être égoïstes, les Verseau sont serviables et n’hésitent pas à prêter de l’argent quand une personne est dans le besoin. Cependant cette habitude leur portera préjudice notamment lorsque cette personne ne les rembourse pas. Cette période difficile va les pousser à mieux gérer leurs finances et à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Les représentants de ce signe d’Air auront des difficultés à finir le mois s’ils ne mettent pas en place une épargne de précaution.

Capricorne

Les Capricorne auront besoin de trouver un nouvel ancrage durant cette Nouvelle Lune en Verseau. Pour se sentir à nouveau à leur place, les natifs de ce signe de Terre ne doivent pas répéter les schémas du passé. Ils pourront les briser en douceur durant ce nouveau cycle en sortant de leur zone de confort. Cette période sera assez difficile mais nécessaire pour se sentir de nouveau à l’aise dans leur corps et leur tête. Pour cela, ils devront faire le point sur leurs habitudes quotidiennes et mettre en place de nouvelles routines. Ces changements peuvent apporter de la nouveauté à leur vie. Les Capricorne peuvent aussi changer leur espace personnel en effectuant quelques aménagements. Une bonne idée pour bien débuter l’année et se sentir en confiance dans leur environnement. En réorganisant leur espace, ils pourront se sentir mieux dans leur peau pour débuter l’année sous de meilleurs auspices.