Nouvelle Lune du 13 novembre 2023 : les prévisions astrales signe par signe

- Publicité-

Que vous réserve la Lune en ce lundi 13 novembre 2023 ? Découvrez les prévisions astrales des experts pour chaque signe astrologique.

Bélier

La Lune vient vous demander de vous ouvrir. Complètement, radicalement et émotionnellement. Prenez conscience de vos sentiments, entamez une thérapie ou un travail intérieur mais surtout, apprenez à chérir la vie, telle qu’elle vous est offerte dans le moment présent. Votre santé mentale est au cœur du sujet car quand vous n’êtes pas stressé, elle devient une force magnifique. Oubliez le passé et vos regrets.

Taureau

La Nouvelle Lune en Scorpion, signe à votre opposé, viendra mettre le doigt sur quelques petites obsessions qui alourdissent considérablement votre charge mentale et émotionnelle. Si vous êtes épris, l’autre ne quitte plus votre esprit et si au contraire vous craignez d’être quitté, vous n’en dormez pas de la nuit. Harmonisez-vous, cher signe de Terre, car vous ne pouvez pas contrôler autrui. Lâchez prise sur vos attentes et peur de manquer d’amour ou d’argent. Vous avez probablement encore quelques efforts à faire mais le jeu en vaudra bientôt la chandelle !

Gémeaux

Cette lunaison vous invite à prendre soin de votre santé mentale. Le stress généré par des relations trop volatiles ou des projets de carrières non aboutis, pèse lourd sur votre petit cœur. Même si ce n’est pas encore le bon moment pour changer d’emploi, faites un effort pour modifier votre façon de travailler avec les autres, en essayant d’éviter la compagnie de collègues trop négatifs. Si vous en avez besoin, des techniques de relaxation et de respiration intégrées à votre routine, vous aideront à vous détacher de l’impact des paroles de vos interlocuteurs.

Cancer

La Nouvelle Lune vient vous demander de mettre en place des routines plus saines pour équilibrer votre vie professionnelle et vie privée. Observez vos petites somatisations dues au stress ou au manque de sommeil. Rien n’est grave et une légère tendance hypocondriaque pourrait vous raconter le contraire. Détendez-vous et apprenez à chérir vos émotions, sans les craindre. Vous êtes parfois votre propre ennemi.

Lion

Le 13 novembre, la Lune viendra peut-être vous confirmer qu’il n’y aura pas de grandes avancées professionnelles ce mois-ci. Un temps de calme vous est offert pour apaiser vos relations avec vos associés ou collègues et comprendre le lien entre votre créativité et votre état d’esprit. Au lieu d’aller chercher ailleurs ce que vous n’avez pas encore, continuez de faire quelques efforts pour rendre votre job plus aligné avec vos valeurs.

- Publicité-

Vierge

La Nouvelle Lune en Scorpion vous parle encore d’efforts, notamment ceux qui concernent votre santé physique et mentale. Vous avez probablement beaucoup donné au travail ces derniers temps et continuez d’accorder énormément d’énergie pour apaiser vos relations et peut-être que vous vous êtes oublié au passage. Offrez-vous un bonus de chouchoutage, une bonne routine alimentaire et des temps rien qu’à vous, seule. Reprenez des forces.

Balance

La Lune vous félicite de prendre enfin soin de votre santé mentale et de votre intimité sans dépendre des autres pour être heureux et équilibré. Continuez de concentrer toute votre attention sur le moment présent, avec la certitude que votre futur vous réserve ses bienfaits. Pensez à vous et reposez-vous. Vous avez beaucoup évolué.

Scorpion

Votre puissante Nouvelle Lune annuelle arrive comme une mise à jour et une renaissance. Vous avez changé et une histoire d’amour passée en a probablement été le déclencheur. Cette métamorphose touche aussi vos ambitions et votre rapport à l’argent. Ce que vous ne gagnez pas ou ne recevez pas, ne va plus définir votre valeur. N’ayez plus peur de manquer. Vous êtes riche de vous-même. Un nouveau cycle plus sain commence. Veillez à écouter votre instinct en priorité, cette petite voix au creux du ventre qui ne vous veut que du bien.

- Publicité-

Sagittaire

La Lune en Scorpion vient vous demander de vous stabiliser et d’écouter votre inconscient. Une liberté est présente et elle n’a pas besoin d’être physique. C’est émotionnellement que vos chaînes se brisent et qu’une prison mentale se détruit. Avec l’aide d’un thérapeute ou d’une connexion intime, vous comprendrez à quel point vous étiez enfermé dans des croyances limitantes ou dans une relation toxique. Vous êtes libre, dans votre cœur et dans votre tête.

Capricorne

La Lune vient vous pousser sur le devant de la scène. C’est en effet par votre présence, par votre expérience face à l’adversité et par votre courage que vous pourriez devenir un modèle. Sur les réseaux sociaux et dans votre sphère relationnelle, redressez-vous, exprimez-vous et assumez vos positions. Vous aurez le don de rassurer les autres tout en boostant votre confiance en vous. Ce côté dur à cuire qui s’est fait tout seul séduira toute l’assemblée.

Verseau

La Nouvelle Lune du 13 novembre vous parle de votre foyer, émotionnel et familial. Votre sécurité affective dépend de vos fondations et d’où vous venez. Peut-être que des discussions avec vos parents ou vos enfants sont à approfondir, sans entêtement et en restant flexible pour écouter leurs points de vue. Même si vous avez décidé de vous émanciper, soyez en paix avec vos lignées.

Poissons

La Nouvelle Lune vient vous demander de mettre plus de force et de détermination dans la poursuite de vos projets. À présent que vous avez rêvé, agissez ! La vie, le destin, vos guides, le hasard, vous envoient des signaux depuis un certain temps. Écoutez-les et suivez votre intuition. Il s’agit de ne pas abandonner devant une voie difficile même si cela implique de reprendre vos études ou de commencer une formation.