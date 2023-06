“Nous avons déjà battu l’Algérie et le Ghana”, Sessegnon avant Bénin-Sénégal

-Publicité-

Ce samedi, le Bénin affronte le Sénégal dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). En conférence de presse d’avant-match, vendredi soir, Stéphane Sessegnon a exprimé son ambition pour ce combat face aux Lions de la Téranga.

Malgré la qualification déjà acquise du Sénégal et sa position assurée en tant que leader du groupe, le Bénin arrive avec de grandes ambitions. Le vétéran des Guépards, Stéphane Sessegnon, croit en la possibilité de succès de son équipe, bien qu’il reconnaisse la force de l’adversaire.

“Nous savons que nous affrontons l’équipe championne en titre, et l’aspect le plus important est de nous concentrer sur notre performance de demain (samedi, ndlr). Notre chance de qualification dépend nécessairement du match de demain », a confié le milieu de terrain de 38 ans.

Malgré le fait qu’ils affrontent les champions d’Afrique avec leurs stars, les Béninois restent optimistes et espèrent s’appuyer sur leurs précédents succès pour réaliser l’exploit. “En football, rien n’est jamais acquis d’avance. Tout peut se produire demain. Si nous avons déjà battu l’Algérie et le Ghana, alors nous pouvons le refaire. Il faut examiner les choses avec une attitude positive. Notre public est là, et c’est important”, a-t-il ajouté.

Comme pour les rencontres précédentes, l’entrée sera gratuite pour ce match. Le Bénin souhaite mettre toutes les chances de son côté afin de décrocher le billet pour la Côte d’Ivoire en 2024. A rappeler que le match Bénin-Sénégal est prévu ce samedi soir à partir de 20 h (heure locale) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

