« Notre ambassadeur à Niamey restera malgré les pressions des putschistes », assure Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron estime que Sylvain Itté, qui a été invité à quitter le pays pas les putschistes, doit poursuivre sa mission « malgré les pressions, malgré toutes les déclarations d’autorités illégitimes. »

Emmanuel Macron salue l’ambassadeur français au Niger, toujours en poste ce lundi 28 août. Un mois après le renversement du président Mohamed Bazoum, la junte militaire au pouvoir avait ordonné vendredi à l’ambassadeur français, Sylvain Itté, de quitter expressément le territoire « sous 48 heures », soit ce dimanche 27 août. L’ultimatum a donc expiré, et Paris ne compte pas revenir sur ses positions.

« La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste », a déclaré Emmanuel Macron dans un discours aux ambassadeurs à l’occasion de leur réunion annuelle.

« On a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum (…) mais on ferait quoi si un coup d’Etat comme ça se déroulait en Bulgarie ou en Roumanie ? a-t-il poursuivi, ajoutant : on a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux, car il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique serait de le lâcher ? »

- Publicité-

« Notre politique est simple : nous ne reconnaissons pas les putschistes, on soutient un président qui n’a pas démissionné, et nous soutenons l’action diplomatique et militaire de la Cedeao dans son approche de partenariat », a-t-il enfin martelé.