Nord de Chypre : un ferry parti de Kyrenia chavire, des morts annoncés

Un ferry privé parti du port de Kyrenia, dans le nord de Chypre, pour Taşucu en Turquie, a chaviré samedi 30 août 2026 peu après son départ, et le Premier ministre nord-chypriote Ünal Üstel a confirmé l’existence de morts sans annoncer immédiatement de bilan définitif. L’accident a déclenché une opération de secours de grande ampleur sur cette liaison maritime reliant Kyrenia, aussi appelée Girne, à la côte turque.

Les autorités nord-chypriotes ont indiqué que 267 personnes se trouvaient à bord, dont 259 passagers et huit membres d’équipage. Ce décompte a constitué la base de référence retenue dans les communications officielles au cours de la journée, au moment où les secours tentaient de retrouver, d’évacuer et de prendre en charge les personnes impliquées dans le chavirage.

Le capitaine a lancé un appel de détresse après que le navire a commencé à prendre l’eau au large de Kyrenia. Les garde-côtes, des hélicoptères, les autorités portuaires et des embarcations civiles ont ensuite été mobilisés. L’intervention s’est poursuivie en mer pendant plusieurs heures afin d’évacuer les passagers, de sécuriser la zone et de coordonner l’acheminement des survivants vers la terre.

Le bilan humain est resté évolutif tout au long du 30 août. Les autorités ont fait état de morts, mais sans publier dans l’immédiat un nombre définitif de victimes. Cette prudence a entretenu l’idée d’une situation encore en cours de stabilisation, au rythme des évacuations et des vérifications menées par les équipes engagées sur place.

Les informations disponibles décrivent un ferry ayant pris l’eau peu après son départ, sans qu’une cause officielle du chavirage ait encore été établie. Aucun élément confirmé ne permettait encore de transformer cette séquence en explication définitive sur l’origine exacte de l’accident.

Des survivants ont été ramenés vers Kyrenia et des blessés ont été pris en charge dans des hôpitaux, pendant que les opérations de secours se poursuivaient en mer. Ce transfert vers le port et vers les structures de soins a constitué le dernier fait concret signalé dans la journée du 30 août.