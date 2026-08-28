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Nigeria : Ventures Platform clôt un fonds panafricain de 84 millions de dollars

La société nigériane de capital-risque Ventures Platform a annoncé le 26 août la clôture finale de son VP Pan-African Fund II à 84 millions de dollars, un montant supérieur à l’objectif initial de 75 millions, pour financer des start-up africaines du pré-amorçage à la série A.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Nigeria : Ventures Platform clôt un fonds panafricain de 84 millions de dollars
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Ce deuxième fonds institutionnel doit accompagner de jeunes entreprises sur plusieurs marchés du continent, depuis les premiers tours de table jusqu’aux levées de série A, dans un environnement devenu plus sélectif pour les investisseurs.

Parmi les nouveaux investisseurs institutionnels cités figurent la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Norfund, Alphatron et l’Ashesi University Foundation.

Ventures Platform a également indiqué que iDICE, l’IFC, Standard Bank, British International Investment, Proparco, MSMEDA, AfricaGrow et Alder Tree Investment faisaient déjà partie des investisseurs engagés depuis le premier closing.

Le nouveau véhicule intervient trois ans après le premier fonds institutionnel de la société, clôturé à 46 millions de dollars en 2022.

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