Nigeria-Thaïlande : un accord pour élargir la coopération économique et technique

Le Nigeria et la Thaïlande ont signé le 25 août 2026 à Abuja un protocole d’accord sur la coopération technique, nouvelle étape d’un rapprochement que les deux pays veulent étendre au-delà de leurs échanges traditionnels. Le texte fournit un cadre à un partenariat plus large dans plusieurs secteurs jugés prioritaires par les deux capitales.

L’accord a été paraphé par la ministre nigériane des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu, et par le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Les discussions bilatérales ont porté sur le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’énergie, les technologies numériques et les services.

Reçu le 26 août à Abuja par le vice-président nigérian Kashim Shettima, le groupe thaïlandais a aussi entendu un plaidoyer pour une relation allant au-delà du pétrole brut et du riz. Le numéro deux nigérian a mis en avant des débouchés dans l’agriculture, les technologies de l’information, les énergies renouvelables et les minerais solides.

La visite thaïlandaise au Nigeria s’inscrivait dans une tournée africaine du 25 au 29 août 2026. Un forum d’affaires Thaïlande-Nigeria était programmé à Lagos le 27 août pour prolonger les échanges sur le terrain économique.