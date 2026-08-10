Nigeria : les opérateurs télécoms réclament plus de stabilité pour poursuivre leurs investissements

Les opérateurs télécoms nigérians demandent davantage de stabilité réglementaire et économique pour maintenir leurs investissements. Réunis au sein de l’Association of Licensed Telecoms Operators of Nigeria (ALTON), ils mettent en avant la hausse des coûts d’exploitation, le vandalisme des infrastructures et la complexité des procédures administratives.

Le secteur des télécommunications au Nigeria doit améliorer la qualité des services tout en poursuivant l’extension des réseaux. Mais, selon les opérateurs, ces objectifs deviennent plus difficiles à atteindre dans un environnement marqué par l’augmentation des charges et l’instabilité des conditions d’exploitation.

Le président de l’ALTON, Gbenga Adebayo, a présenté les attentes de l’organisation lors de la 12e édition de l’ICTEL EXPO 2026. À cette occasion, il a formulé sept exigences destinées à créer un cadre plus favorable à la poursuite des investissements dans le secteur.

Parmi les principales difficultés évoquées figurent les coûts élevés liés à l’exploitation des réseaux. Les opérateurs doivent notamment supporter les dépenses associées à l’énergie, à la maintenance des équipements et à la sécurisation des infrastructures, alors que la fourniture de services fiables nécessite des investissements réguliers.

Le vandalisme pèse sur l’extension des réseaux

L’ALTON dénonce également les actes de vandalisme visant les infrastructures télécoms. Les dégradations et les interruptions de câbles ou d’équipements peuvent provoquer des perturbations de service, augmenter les coûts de réparation et ralentir le déploiement de nouvelles capacités.

Les opérateurs demandent, dans ce contexte, un renforcement de la protection des infrastructures essentielles. Ils souhaitent aussi que les interventions des autorités publiques et des différents organismes administratifs soient mieux coordonnées afin de réduire les interruptions et les délais liés aux travaux sur les réseaux.

Les procédures administratives sont une autre source de préoccupation. Selon les opérateurs, la multiplication des autorisations et des exigences réglementaires complique l’installation et la maintenance des équipements. Ils plaident pour des démarches plus prévisibles et plus rapides, indispensables à la planification des investissements.

Des investissements liés à la qualité des services

Les revendications de l’ALTON interviennent alors que les opérateurs doivent répondre à une demande croissante de connectivité au Nigeria. L’amélioration de la couverture, l’augmentation des capacités de transmission et la stabilité des services nécessitent des dépenses importantes dans les infrastructures.

Pour les entreprises du secteur, la poursuite de ces investissements dépendra toutefois de la capacité des autorités à garantir un environnement plus stable. L’association n’a pas seulement mis en avant les besoins immédiats des opérateurs ; elle a également souligné l’enjeu de préserver la qualité et la continuité des services pour les utilisateurs.

Les modalités précises des sept exigences présentées par Gbenga Adebayo, ainsi que la réponse attendue des autorités nigérianes, n’ont pas été détaillées dans les informations disponibles.