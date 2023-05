Nigéria: le président élu Bola Tinubu, en mission de prospection en Europe

- Publicité-

Le président élu du Nigeria, Bola Tinubu, a entamé une visite de travail en Europe pour rencontrer des investisseurs et des alliés clés afin de renforcer les opportunités d’investissement dans son pays. Cette mission de prospection vise à relancer l’économie du Nigeria et à créer des emplois pour sa jeunesse.

Bola Tinubu, élu président du Nigeria le 1er mars, est actuellement en mission de prospection en Europe pour rencontrer des investisseurs et des alliés clés dans le but de renforcer les opportunités d’investissement dans son pays. Cette visite s’inscrit dans le cadre de son engagement à relancer l’économie du Nigeria, à créer des emplois pour la jeunesse et à rétablir l’importance du pays dans la chaîne économique mondiale.

Au cours de cette visite, Bola Tinubu a prévu de rencontrer des acteurs multisectoriels de la communauté des affaires européenne, notamment dans les secteurs de la fabrication, de l’agriculture, de la technologie et de l’énergie. Il espère les convaincre de la volonté du Nigeria de faire des affaires sous sa direction grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques fondés sur la création d’emplois et l’acquisition de compétences.

- Publicité-

Le président élu profitera également de l’occasion pour affiner les plans et programmes de transition ainsi que ses options politiques avec certains de ses principaux collaborateurs. Il entend ainsi être opérationnel dès sa prestation officielle de serment en tant que 16e président du Nigeria, qui se tiendra le 29 mai.