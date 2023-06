Nigéria: le président Bola Ahmed Tinubu annoncé en France

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, se rendra à Paris cette semaine pour participer à un sommet international visant à examiner et à signer un nouveau pacte financier mondial, axé sur le soutien et l’investissement en faveur des pays vulnérables face aux défis du changement climatique, de la crise énergétique et de l’après-COVID-19.

Le président Bola Ahmed Tinubu s’apprête à rejoindre d’autres dirigeants mondiaux à Paris dans le cadre d’un sommet de deux jours, les 22 et 23 juin, consacré à la discussion d’un nouveau pacte financier mondial. Cette initiative vise à donner la priorité aux pays vulnérables en matière de soutien et d’investissement, compte tenu de l’impact dévastateur du changement climatique, de la crise énergétique et des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

La participation du président Tinubu à cet événement témoigne de l’engagement du Nigeria à s’attaquer aux défis mondiaux urgents et à trouver des solutions durables pour les pays en développement. Le sommet de Paris réunira des dirigeants mondiaux, des institutions multilatérales, des experts financiers et des économistes afin d’examiner de manière exhaustive la situation économique mondiale post-pandémie et d’élaborer des mesures visant à soutenir la reprise économique inclusive.

Restaurer l’espace budgétaire des pays en difficultés financières

L’objectif principal de ce sommet est de restaurer l’espace budgétaire des pays confrontés à des difficultés financières à court terme, en mettant l’accent sur les pays les plus endettés. En outre, il vise à mobiliser des financements innovants pour les nations vulnérables aux changements climatiques, à promouvoir le développement des pays à faible revenu et à encourager les investissements dans les infrastructures vertes pour favoriser la transition énergétique des économies émergentes et en développement.

Alors que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des cas de pauvreté dans le monde entier, ce sommet mettra l’accent sur l’accès au financement et à l’investissement qui favorisent la croissance inclusive. Il fournira une plate-forme pour discuter des politiques et des initiatives nécessaires pour réduire les inégalités, promouvoir la durabilité environnementale et renforcer la résilience économique des pays vulnérables.

Le président Tinubu, en tant que représentant du Nigeria, participera activement aux discussions et aux négociations pour faire avancer l’agenda du pacte financier mondial. Cette initiative représente une opportunité cruciale pour le Nigeria et d’autres nations en développement de recevoir le soutien et les investissements nécessaires pour faire face aux défis pressants du changement climatique, de la crise énergétique et de la reprise post-pandémie.