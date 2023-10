Nigeria: le fils de David Oyedepo, le pasteur le plus riche du monde crée sa propre église

- Publicité-

Isaac Oyedepo, le deuxième fils du célèbre et richissime pasteur David Oyedepo considéré comme le pasteur le plus riche du monde, a pris la décision de quitter l’église de son père pour fonder sa propre congrégation.

Isaac Oyedepo n’est plus le président mondial de la jeunesse de Living Faith Church Worldwide. Quelques semaines seulement après sa nomination, Il a choisi de quitter l’église de son père, dirigée par l’évêque David Oyedepo, pour entamer sa propre aventure spirituelle. L’annonce de sa démission a été faite par l’intermédiaire de Church Gist, une plateforme affiliée au pasteur Leke Beecroft, un des assistants pastoraux de l’évêque David Oyedepo.

Selon la même source, Isaac envisage de marcher sur les traces de son père en créant un ministère indépendant, distinct de la Living Faith Church. Avant sa démission, Isaac avait déjà exercé en tant que pasteur au sein de la Winners Chapel International, avec des missions en Afrique du Sud, dans le Maryland (États-Unis) et à Lokogoma (Abuja). Il avait ensuite été redéployé au siège à Ota, dans l’État d’Ogun, où il a choisi de se retirer.

Faut-il le rappeler, le père d’Isaac David Oyedepo dirige la plus grande église du monde, autrement connue sous le nom de Chapelle des Gagnants (Living Faith Church Worldwide). Prédicateur, homme d’affaires et architecte, il est considéré comme l’un des principaux fondateurs du mouvement charismatique chrétien nigérian. Depuis de nombreuses années, il occupe le sommet du classement du magazine Forbes des pasteurs les plus riches du monde, possédant quatre avions privés, des centaines de véhicules et des manoirs d’une grande valeur.