BENIN WEB TV

Nigeria : le Conseil national de l’adressage ratifie un cadre pour le système numérique

Le National Addressing Council a ratifié lundi 24 août 2026 à Abuja un cadre préliminaire pour un système national d’adressage numérique au Nigeria, une étape destinée à connecter des adresses vérifiées aux services publics, à la logistique et à l’identité numérique.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
77vues
Nigeria : le Conseil national de l’adressage ratifie un cadre pour le système numérique
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le ministère fédéral des Sciences, des Technologies et de l’Innovation assurera le secrétariat du conseil, avec pour mission de coordonner la mise en œuvre technique et institutionnelle du dispositif.

La répartition retenue confie la vérification des particuliers à la National Identity Management Commission, celle des adresses d’entreprises à la Corporate Affairs Commission, et les codes postaux ainsi que l’infrastructure postale à la Nigerian Postal Service.

Le projet doit aussi alimenter d’autres infrastructures numériques publiques et faciliter la planification, les livraisons, la réponse d’urgence et l’accès aux services administratifs dans un pays où l’adressage reste fragmenté.

Cette ratification ne signifie toutefois pas qu’un service national est déjà opérationnel : les travaux menés en juin 2026 autour du système national de code postal alphanumérique montraient encore un chantier d’intégration et de normalisation à l’échelle fédérale.

Articles liés

Kenya Airways creuse sa perte semestrielle malgré des recettes en hausseKenya Airways creuse sa perte semestrielle malgré des recettes en hausseGabon : L’Archer ouvre un bureau de représentation à LibrevilleGabon : L’Archer ouvre un bureau de représentation à LibrevilleMTN explore des licences bancaires pour développer le crédit via sa fintechMTN explore des licences bancaires pour développer le crédit via sa fintechPrix du carburant dans l’UEMOA: le Sénégal en tête, le Niger enregistre le tarif le plus basPrix du carburant dans l’UEMOA: le Sénégal en tête, le Niger enregistre le tarif le plus bas

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV