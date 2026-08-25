Nigeria : l’AFC lance un fonds pour des infrastructures résilientes au climat

AFC Capital Partners a annoncé le 24 août 2026 le lancement de l’Infrastructure Climate-Resilient Fund Nigeria (ICRF Nigeria), un fonds destiné à orienter l’épargne institutionnelle nigériane vers des infrastructures résilientes au climat, dans un contexte de besoins de financement toujours élevés sur le continent.

AFC présente ICRF Nigeria comme un fonds fermé enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission du Nigeria pour canaliser des capitaux institutionnels vers des projets d’infrastructures jugés plus résistants aux chocs climatiques.

Selon le groupe, ce véhicule national s’inscrit dans l’Infrastructure Climate-Resilient Fund continental de 750 millions de dollars et vise, avec des mécanismes de dérisquage, jusqu’à 3,7 milliards de dollars de financement total pour 10 à 12 projets. Il s’agit d’objectifs de mobilisation avancés par l’institution, et non de montants déjà déployés.

La Banque africaine de développement rappelle de son côté que l’Afrique ne mobilise qu’environ 30 milliards de dollars de financements climatiques par an pour des besoins évalués à un ordre de grandeur proche de 300 milliards. Cet écart alimente la recherche de véhicules capables d’attirer davantage de capitaux locaux.

Le gestionnaire AFC Capital Partners Nigeria Limited apparaît par ailleurs comme opérateur actif enregistré auprès de la SEC nigériane depuis le 23 juin 2026, selon le registre public du régulateur.