Nigeria : 12 ans de contrôles renforcés américains prennent fin pour les navires

Les navires ayant fait escale dans des ports nigérians ne sont plus soumis aux mesures de sécurité supplémentaires appliquées à leur arrivée aux États-Unis depuis 2014. Washington estime que la levée de ce dispositif réduira les coûts de conformité et améliorera les délais sur les liaisons maritimes entre les deux pays.

La mesure est effective depuis le 19 août 2026, date à laquelle les garde-côtes américains ont retiré le Nigeria de leur avis de sécurité portuaire. Le dispositif dit « Condition of Entry » obligeait les navires concernés à appliquer des contrôles supplémentaires lorsqu’ils avaient fait escale dans certains ports nigérians au cours de leurs cinq précédentes escales.

Dans une lettre datée du 26 août et rendue publique cette semaine, le département d’État américain a salué les progrès réalisés par le Nigeria en matière de sûreté portuaire. Washington a indiqué que la fin de ces exigences devait réduire les charges liées à la sécurité, raccourcir les temps de rotation et améliorer la fiabilité des calendriers des compagnies maritimes.

La restriction remontait au 25 juin 2014. Les autorités américaines l’avaient imposée après avoir estimé que les mesures antiterroristes appliquées dans une partie des installations portuaires nigérianes étaient insuffisantes. Les garde-côtes américains ont ensuite mené quatre évaluations du dispositif de sûreté maritime du pays entre mars 2024 et avril 2026.

Publicité

Le ministère nigérian de la Marine et de l’Économie bleue affirme que ces évaluations ont constaté des progrès dans l’application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Selon Abuja, le régime américain avait entraîné des inspections et des formalités supplémentaires, des retards d’entrée, ainsi que des coûts plus élevés pour la sécurité, le fret et l’assurance.

La décision américaine ne supprime pas les risques maritimes dans le golfe de Guinée. Elle met toutefois fin aux obligations de sécurité additionnelles qui visaient spécifiquement les navires arrivant aux États-Unis après une escale dans les ports nigérians concernés.