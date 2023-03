Niger – Togo: Bazoum et Faure veulent renforcer l’axe Lomé-Niamey

Le Président nigérien, Mohamed Bazoum a entamé ce lundi 20 mars, une visite d’amitié et de travail de deux jours au Togo. Ce déplacement initié par le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, sera marqué par une série d’activités (entretiens, réunions, visites, inaugurations) à forte teneur économique et commerciale.

« Je suis heureux d’accueillir ce jour à Lomé, mon homologue et frère, Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, et lui souhaite un agréable séjour en terre togolaise », a déclaré le président Faure Gnassingbe ce lundi. « Nos deux peuples, amis et frères, entretiennent des relations historiques nourries par la diversité des échanges et les nombreux brassages », a-t-il ajouté.

Un tête-à-tête au sommet est prévu entre les deux dirigeants, puis une session de travail élargie aux délégations ministérielles. Les travaux porteront entre autres sur le renforcement de la coopération économique entre Lomé et Niamey, mais aussi la poursuite de l’intégration des deux pays dans l’espace Uemoa à travers l’atteinte des objectifs communs.

Faure Gnassingbé et son homologue assisteront en outre à des inaugurations dans les secteurs de la logistique et de l’énergie. Le Togo, qui dispose du premier port à conteneurs du Golfe de Guinée et de l’Atlantique Sud, est un partenaire stratégique privilégié pour les pays de l’hinterland dont le Niger.

Cette visite du président du Niger au Togo intervient une semaine après sa visite au Bénin, où, il a échangé avec le président Patrice Talon. A Cotonou, les deux dirigeants avaient discuté de la sécurité avec la menace terroriste au menu et de l’économie.