Niger: « l’option militaire est très sérieuse », assure une source au sein de la CEDEAO

Réunis ce jeudi 10 août 2023, à Abuja pour examiner la situation sécuritaire au Niger, les chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont entériné l’activation de la force d’intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel. Objectif, réinstaller le président Mohamed Bazoum au pouvoir.

Les choses se précisent au sein de la CEDEAO. Après avoir condamné fermement le coup d’Etat militaire du mercredi 26 août 2023, la CEDEAO reste droite dans ses bottes, réaffirmant ce jeudi, à Abuja, son engagement pour la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger. L’organisation sous-régionale qui a initié des pourparlers infructueux avec la junte militaire, a entériné l’activation et le déploiement de sa force d’intervention militaire.

Certes, la CEDEAO accorde toujours une place de choix aux négociations, mais le recours à la force est une piste qui se précise de plus en plus. « Aucune option n’est exclue, y compris l’utilisation de la force en dernier recours« , pour résoudre la crise au Niger, a d’ailleurs déclaré le président nigérian et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, dans son discours de clôture de la séance.

- Publicité-

Selon une source au sein de la CEDEAO, « l’option militaire est très sérieuse ». L’organisation sous-régionale fait montre d’une détermination sans faille à restaurer l’ordre constitutionnel quitte à employer la force au dernier recours. Des informations recueillies font état de ce que, la force d’intervention de la CEDEAO sera principalement composée des soldats nigérians et sénégalais.

Dans une précédente déclaration, la junte militaire dirigée par le général Tiani au Niger, a déclaré qu’elle va riposter en cas d’une éventuelle attaque de la CEDEAO. Elle a d’ailleurs refusé une délégation de médiation ONU-UA-CEDEAO cette semaine. On est ainsi tenté de dire que la junte n’est pas prête à capituler face à la CEDEAO. Va-t-on donc vers une confrontation inévitable des forces et à qui cela pourrait être bénéfique?