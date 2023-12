Niger: les 50 derniers soldats francais ont quitté le pays

- Publicité-

Les derniers militaires francais ont quitté le Niger ce vendredi 22 décembre 2023, à bord d’un A400M de l’armée de l’air en direction de la France.

Sous la pression des nouvelles autorités du Niger, le président Emmanuel Macron a décidé, en septembre, d’évacuer les soldats francais du pays. Ce départ annoncé des troupes francaises, a débuté par la restitution de deux premières emprises à savoir, celles de Ouallam et Tabarey-Barey, au nord du Niger, où était stationné un sous-groupement tactique qui avait officiellement pour mission, avec l’armée nigérienne, de protéger la frontière du Liptako contre les incursions des groupes armés terroristes.

Puis, en novembre, les moyens aériens, trois Mirage 2000 et six drones Reaper ont quitté la base aérienne projetée de Niamey. Au nombre des 1500 soldats francais déployés au Niger, beaucoup ont d’ores été déjà quitté le pays, soit pour ralier le Tchad ou la France, leur pays.

Selon RFI, les 50 derniers soldats français encore présents sur la base aérienne projeté de Niamey ont embarqué ce vendredi matin à bord d’un A400M de l’armée de l’air, direction la France. C’est donc la fin d’une épisode diplomatique qui aura duré trois mois.

Un bras de fer diplomatique…

Depuis le coup d’Etat de juillet, qui a renversé le président Mohaled Bazoum au Niger, les relations diplomatiques sont devenues très tendues entre Paris et Niamey. La France qui a condamné le coup de force militaire, a catégoriquement refusé de recionnaitre les nouvelles autorités du Niamey.

Un bras de fer diplomatique qui a été marqué par des décisions nigériennes, comme l’exigence du départ des soldats de la France et celui de son ambassadeur ainsi que la révision des certains accords. Du côté de l’Hexagone, on note notamment, la suspension de l’aide au dévéloppement, la fermeture de son ambassade à Niamey et autres mésures de sanctions.