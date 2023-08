Niger: le Royaume-Uni réduit temporairement le personnel de son ambassade à Niamey

Face à l’instabilité croissante au Niger suite au coup d’État du 26 juillet dernier, le Royaume-Uni prend des mesures préventives en réduisant temporairement le nombre de ses employés au sein de son ambassade à Niamey.

Ce 3 août 2023, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé sur son site réservé aux conseils aux voyageurs que le Royaume-Uni procède à une réduction temporaire du personnel de son ambassade à Niamey, la capitale du Niger. Cette décision intervient en réponse à la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans le pays depuis le coup d’État militaire du 26 juillet, lors duquel, le président Mohamed Bazoum a été renversé.

L’annonce du ministère met en évidence les protestations et les troubles qui ont suivi la prise de pouvoir militaire au Niger, créant ainsi une atmosphère d’incertitude et de tension dans la région. Face à cette situation instable, le Royaume-Uni prend des mesures préventives pour assurer la sécurité de son personnel et de ses ressortissants présents sur place.

La réduction temporaire du personnel de l’ambassade britannique à Niamey pourrait avoir un impact sur les services consulaires offerts aux citoyens britanniques et aux voyageurs en visite dans la région. Les voyageurs envisageant de se rendre au Niger sont donc invités à suivre de près les conseils aux voyageurs émis par le gouvernement britannique et à rester vigilants quant à l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays.