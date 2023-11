Niger: le président Tiani reconnaissant envers Assimi Goita et Ibrahim Traoré

En visite au Mali et au Burkina Faso jeudi, le président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a remercié ses homologues Ibrahim Traoré et Assimi Goita pour le soutien dont ils ont fait preuve à son égard face à l’embargo et à la menace d’intervention de la CEDEAO.

Depuis sa prise de pouvoir par la force, renversant le président Mohamed Bazoum, le général Tiani a fait son premier voyage à l’étranger. L’actuel homme fort de Niamey s’est rendu au Burkina Faso puis au Mali. Dans ses deux pays, tous deux, dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, le général Tiani a discuté du renforcement de la coopération dans divers domaines.

En marge des discussions coopératives, le président de la transition nigérienne, a remercié ses homologues Assimi Goita et Ibrahim Traoré pour leur soutien indéfectible face à l’embargo et à la menace d’intervention de la CEDEAO. « C’était aussi l’occasion pour le général de brigade Abdourahamane Tiani de remercier, de vive voix, son homologue malien pour le soutien du Mali face à l’embargo et à la menace d’intervention de la CEDEAO », rapporte l’agence de presse du Niger.



Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font partie de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), qui, également, a été au coeur de la visite du général Tiani au Mali et au Burkina Faso.