Niger: le président Mohamed Bazoum s’est envolé pour le Bénin

Annoncé pour une visite de travail de 48 heures au Bénin, le président Mohamed Bazoum s’est déjà envolé pour Cotonou. Lr président a pris départ dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023 à la tête d’une forte délégation.

Invité par son homologue béninois Patrice Talon, le président nigérien se rend à Cotonou ce lundi. Comme annoncé par la Présidence du Bénin, la visite de travail de Mohamed Bazoum tournera autour de plusieurs sujets. « Les entretiens que le Chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne auront avec SEM. Patrice Talon et les officiels béninois porteront sur le renforcement des liens de coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire entre les deux pays liés par la proximité territoriale, l’histoire et les brassages multiséculaires entre les peuples », a confirmé la Présidence du Niger.

Sur le plan sécuritaire, il convient de souligner que le Bénin et le Niger ont signé un accord militaire depuis le 11 juillet 2022. Les deux présidences reviendront très probablement sur les différents aspects de cet accord.

L’agenda du président nigérien s’achèvera par une visite à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé et une rencontre d’échange avec la communauté nigérienne au Palais des congrès.