Niger: l’ambassadeur français risque une expulsion manu militari

Invité à quitter le Niger en 48 heures, l’ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itte, n’a pas plié bagages au terme de l’ultimatum. En réponse au refus des autorités françaises d’admettre l’expulsion de leur représentant diplomatique, la junte nigérienne a pris des mesures coercitives contre ce dernier.

Sylvain Itte, ambassadeur de France à Niamey, est désormais sans privilèges et sans immunités. Il se retrouve ainsi dans une situation vulnérable et s’expose à une expulsion forcée. Dans une correspondance en date du 29 août 2023, adressée aux autorités françaises, le ministère nigérien des affaires étrangères a également annoncé l’annulation des cartes diplomatiques et des visas de l’ambassadeur français et de sa famille.

Dans le courrier, il est formellement mentionné que les services de sécurité sont instruits pour procéder à l’expulsion de l’ambassadeur français, qui est resté en poste malgré l’ultimatum de la junte.

- Publicité-

Par ailleurs, les putschistes ont rappelé au ministère français des affaires étrangères que toute observation au sujet de l’agrément de l’ambassadeur est « sans objet ».