Niger : l’ambassade de France à Niamey n’a subi, ni une coupure d’eau, ni d’électricité

Suite au refus de l’ambassadeur Français de quitter le pays dans un délai de 48h, des rumeurs ont indiqué que les putschistes ont coupé l’eau et l’électricité de l’ambassade de France à Niamey. Une fausse information abondamment relayée sur les réseaux sociaux.

Au Niger, une rumeur est née d’un communiqué d’un collectif de soutien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNPS), à l’origine du putsch de juillet, demandant à ce que l’ambassade de France et les consulats français de Zinder et Niamey soient privés d’eau et d’électricité. Un communiqué qui fait suite au refus de l’ambassadeur de quitter le pays dans un délai de 48h. Mais, cette demande n’a pas été suivie d’effets.

En réalité, il n’y eu aucune coupure d’eau, ni d’électricité à ambassade de France à Niamey, selon un démenti une source diplomatique contactée ce lundi 28 Aout par le média Français TF1info. Malgré les manifestations qui se sont déroulées ce week-end dans la capitale, l’ambassade n’a pas été prise pour cible et reste opérationnelle à cette heure, selon cette même source proche du dossier.

Selon la chaîne AlArabiya, devant l’ambassade de France à Niamey ce 28 aout, la circulation est normale. Le personnel de sécurité nigérien est sur place et les employés peuvent entrer et sortir de l’ambassade sans problème, précise la chaîne d’information saoudienne dans une vidéo tournée devant l’ambassade.

Des milliers de personnes favorables au coup d’État ont manifesté, dimanche, à proximité de la base militaire française à Niamey, brandissant des pancartes demandant notamment le départ des troupes françaises. Mais la France oppose une position de fermeté, arguant qu’elle ne reconnaît pas le régime militaire.

« Les putschistes n’ont pas autorité » pour demander le départ de l’ambassadeur, a ainsi fait savoir le ministère des Affaires étrangères vendredi soir. Paris soutient aussi la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dans toute action pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.