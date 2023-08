Niger: la junte dépêche une délégation en Guinée

Une délégation de la junte militaire du Niger s’est rendue en Guinée pour rencontrer le président Mamady Doumbouya et solliciter son soutien face aux défis à venir. Alors que la junte nigérienne craint une possible intervention occidentale, les dirigeants de la CEDEAO examinent différentes options pour résoudre la crise au Niger.

Dans une démarche diplomatique significative, une délégation de la junte militaire du Niger, dirigée par le général Moussa Salaou Barmou, a rencontré le président guinéen, le colonel Mamady Doumbouya, à Conakry. Cette réunion vise à renforcer les liens et à solliciter le soutien de la Guinée dans un contexte où la junte militaire de Niamey se sent menacée par une possible intervention occidentale.

La télévision d’État guinéenne a rapporté que le général Barmou a prié le président Doumbouya de consolider son soutien pour affronter les défis à venir. Alors que la junte nigérienne cherche à stabiliser la situation dans le pays après le coup d’État, elle se tourne vers ses voisins pour obtenir un appui essentiel.

Le président Mamady Doumbouya est lui-même arrivé au pouvoir en Guinée à la suite d’un coup d’État en septembre 2021. Le général Barmou a exprimé sa gratitude envers les autorités guinéennes pour leur soutien envers le Conseil National pour la Protection de la Patrie, le nom donné par la junte militaire au Niger depuis le coup d’État.

La CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) a tenu un sommet à Abuja où les dirigeants ont discuté de la crise au Niger. La déclaration finale du sommet a souligné que toutes les options, y compris le recours à la force en dernier ressort, étaient envisagées pour résoudre la situation. Des pays comme la Côte d’Ivoire ont déjà annoncé leur volonté de contribuer militairement, mais les détails précis restent à définir.