Niger: la France réaffirme son « plein soutien » à la position de la CEDEAO

La France a exprimé son plein soutien à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans sa démarche visant à rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Dans une déclaration émise depuis le Quai d’Orsay, le gouvernement français a affirmé son entier soutien à la CEDEAO dans son effort pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a souligné ce soutien lors d’une conversation téléphonique avec le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar. Cette conversation a eu lieu alors que la situation au Niger reste tendue depuis la tentative de coup d’État qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum le 26 juillet.

La diplomatie française a mis en avant son engagement en faveur du retour à la stabilité et du respect des processus constitutionnels. La ministre Catherine Colonna a réaffirmé le plein soutien de la France à l’action entreprise par la CEDEAO pour mettre fin à la tentative de putsch et pour restaurer l’ordre constitutionnel autour du président Bazoum.

En parallèle, les deux responsables ont évoqué le renforcement des relations bilatérales entre la France et le Niger. Ils ont rappelé la visite à Paris du président nigérian Bola Ahmed Tinubu lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial en juin dernier, soulignant leur intention de continuer à développer ces relations dans divers domaines.

Alors que la CEDEAO se prépare à une possible intervention militaire pour libérer le président nigérien Mohamed Bazoum, la France se joint aux efforts régionaux pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. À mesure que les négociations et les actions se poursuivent, les observateurs internationaux surveilleront de près l’évolution de la situation au Niger et l’impact des efforts coordonnés visant à restaurer la normalité constitutionnelle dans le pays.