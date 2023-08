Niger : arrivée de la nouvelle ambassadrice américaine à Niamey

- Publicité-

Ce samedi 19 août 2023, le département d’État américain a annoncé que la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen Fitzgibbons, est arrivée dans la capitale Niamey, mais qu’elle ne présentera pas officiellement ses lettres de créance en raison de la « crise politique actuelle ».

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré que l’arrivée de la diplomate au Niger « ne reflète pas un changement dans notre position politique, mais répond au besoin d’une direction à haut niveau de notre mission à un moment difficile ».

Les États-Unis ont insisté pour une solution diplomatique à la crise qui a éclaté lorsque des officiers militaires nigériens ont pris le pouvoir, déposé le président Mohamed Bazoum et l’ont placé en résidence surveillée. « L’objectif diplomatique de Fitzgibbons sera de plaider pour une solution diplomatique qui préserve l’ordre constitutionnel au Niger et pour la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, ainsi que de toutes les personnes illégalement détenues », a déclaré Miller.

- Publicité-

Un haut responsable a annoncé vendredi qu’après le coup d’État du 26 juillet à Niamey, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a convenu d’une date dans le but de l’intervention militaire afin de restaurer l’ordre constitutionnel.