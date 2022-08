Nice: l’ivorien Nicolas Pépé donne les raisons de son arrivée

Prêté par Arsenal à l’OGC Nice, l’attaquant ivoirien Nicolas Pépé a été présenté lors d’une conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour l’ancien lillois de donner les raisons de son retour en Ligue 1.

Jeudi dernier, l’OGC Nice a officialisé la venue de Nicolas Pépé, sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat. Au lendemain de cette annonce, l’ivoirien a été présenté à la presse. L’attaquant des Eléphants a été notamment questionné par les journalistes sur les raisons qui l’ont poussé à choisir les Aiglons pour un retour en Ligue 1.

«Je pense que ça (le retour en L1, ndlr) me fera le plus grand bien. Ensuite pour ce projet sportif que Nice a, est très ambitieux avec de jeunes joueurs prometteurs. Donc j’ai trouvé que ce projet pouvait me convenir. Un pas en arrière ? Non pas forcément, c’est sûr qu’on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, je viens prendre du plaisir ici en France avec la confiance du coach et du président. C’est le principal, retrouver de la confiance et le terrain», a déclaré Pépé.

L’ivoirien qui a effectué toute la présaison avec Arsenal se dit même déjà prêt à faire ses débuts ce weekend avec son nouveau club: «j’ai continué à suivre ce championnat-là et j’ai vu qu’il a vraiment évolué, il est devenu un peu plus dur, comme je le regarde souvent. À moi d’élever mon niveau pour répondre au défi. Reprendre la compétition ? Déjà, ça dépendra du coach, moi j’ai fait la préparation avec mon ancien club Arsenal, j’ai fait toute la présaison et je n’ai pas eu de blessure. J’ai fait les matchs de prépa, mais je n’ai pas débuté les matchs de championnat. Mais je suis prêt à jouer contre Marseille.»

« Mon passage en Angleterre m’a fait évoluer«

Pour finir, Nicolas Pépé a évoqué les trois dernières années compliquées passées sous les couleurs d’Arsenal. Le nouvel Aiglon préfère retenir que les meilleurs moments. “Il y a eu des hauts et des bas. À ma première saison à Arsenal, j’ai réussi à gagner deux titres, la FA Cup et le Community Shield. On a échoué la deuxième saison en demi-finale de Ligue Europa contre Villarreal. C’est sûr que ça a été plus compliqué ensuite, mais je ne retiens que les bonnes choses. (…) J’ai évolué en tant que joueur et en tant que personne. J’ai aussi moins joué, ça m’a montré certaines choses à gérer, j’ai eu des enfants aussi en Angleterre, donc j’ai pris de l’expérience. Mon passage en Angleterre m’a fait évoluer”, explique-t-il.

De retour dans le championnat qui l’a révélé au monde entier, Nicolas Pépé a une nouvelle opportunité pour prouver au monde qu’il peut être encore l’attaquant incisif qu’il était lors de sa dernière saison avec Lille en 2019. Cette année-là, le buteur ivoirien avait terminé deuxième meilleur buteur (22) et deuxième meilleur passeur (11) de Ligue 1.