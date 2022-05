Neymar désigne le meilleur joueur du monde

Dans un entretien accordé à TNT Sports Brésil, Neymar a désigné Vinicius Jr comme étant le meilleur joueur du monde cette saison. Un choix surprenant quand on sait que l’Auriverde évolue au PSG avec Messi et Kylian Mbappé.

Qui est le meilleur joueur du monde? C’est une question qui bouscule souvent le monde du football. Si pendant la dernière décennie le titre se jouait entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ces dernières années les deux joueurs sont en fin de cycle et de nouveaux talents ont émergé. Le plus en vue d’entre eux est certainement Kylian Mbappé, considéré par beaucoup comme le footballeur le plus fort du moment. Mais cet avis n’est pas partagé par son coéquipier au PSG Neymar.

En effet, dans un entretien accordé à TNT Sports Brésil, Neymar, actuellement en vacances après la fin de saison, a été invité à donner le nom du meilleur joueur du monde cette saison et la star du PSG a désigné Vinicius Junior. L’international Brésilien s’est ensuite expliqué: « Mbappé a fait une belle saison, Benzema aussi. Après j’ai très peu regardé de football cette année. Mais d’après ce que j’ai vu, oui, Vinicius Junior« .

"MELHOR DO MUNDO? VINI JR.!" O @neymarjr sabia o que ia acontecer hoje! Só não podia falar! 😂 Nosso craque "meteu essa" em exclusiva para a @isabelapagliari! #CasaDaChampions #ChampionsNaHBOMax pic.twitter.com/wa2VoYwWNV — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 28, 2022

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius a fait taire peu à peu les critiques, qui ont souvent pointé du doigt son manque d’efficacité devant le but. C’est d’ailleurs le jeune brésilien qui a inscrit l’unique but de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool ce samedi, pour offrir à la Casa Blanca sa 14è Ligue des Champions. Une chose est sur, cette saison, Vinicius est rentré dans une autre dimension, celle des très grands joueurs.