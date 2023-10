Le blocage des camions transportant des vivres en direction du Niger inquiète de plus en plus. Certains craignent même une famine qui pourrait frapper le Niger, mais les transporteurs sont optimistes et pensent que le pire ne se produira pas.

Sous sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Niger est actuellement en difficulté en ce qui concerne l’approvisionnement en vivres. La situation est critique, mais gérable, selon Habibu Gado, Secrétaire général du syndicat nigérien des transporteurs. « Dans un proche avenir, nous attendons un peu plus de 3 000 camions. Rassurez-vous, ces camions contiennent de la nourriture, des matériaux de construction et il y a aussi des réservoirs », a-t-il confié dans un entretien accordé à Sputnik.

Je pense que pendant une période de guerre, de bonnes nouvelles sont très importantes. Ne pensez pas qu’il y aura une famine au Niger. Habibu Gado

À Malanville, où le Niger partage une frontière avec le Bénin, c’est un long rang interminable de camions qui s’impose à la vue. Depuis plus de deux mois, les camions transportant toutes sortes de produits sont bloqués et ne peuvent pas aller jusqu’au bout de leur trajet en raison de la fermeture des frontières imposée par la CEDEAO suite au coup d’Etat du 26 juillet 2023.

Même les camions transportant des marchandises du Programme alimentaire mondial (PAM) ne sont pas épargnés. Malgré le couloir humanitaire ouvert par le Bénin, le Niger a maintenu ses frontières fermées.