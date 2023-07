NBA: une star raconte sa lutte acharnée contre le surpoids

-Publicité-

Dans le podcast de Gilbert Arenas, l’ailier fort des Pelicans, franchise de la NBA, Zion Williamson évoque sa lutte difficile contre le surpoids.

Dans une entrevue récente accordée au podcast de Gilbert Arenas, Zion Williamson, l’impressionnant ailier fort des Pelicans, a choisi de parler ouvertement des difficultés auxquelles il est confronté dans sa carrière en raison de son poids. Avec ses 2,01 mètres pour 128,8 kilogrammes, le joueur de 23 ans n’a disputé que 144 matchs en NBA depuis qu’il a été numéro 1 de la draft en 2019. Souvent absent en raison des blessures. « Il y a eu des moments où je ne l’ai pas été (sérieux)« , explique-t-il, relayé par RMC Sport.

Il poursuit: « À 20, 22 ans, tu as l’impression d’avoir tout l’argent du monde et (les régimes) sont difficiles, c’est vrai. J’en suis là aujourd’hui grâce à certaines choses et à la sagesse de ceux qui m’entourent. Je ne veux pas dire que je suis plus âgé, mais les gens qui m’entourent et qui ont de la sagesse m’ont mis sur la voie de certaines choses, et c’est à partir de là que je peux aller de l’avant« . Il souligne l’importance de ses proches dans la lutte quotidienne: « Quand on est jeune, on pense que rien ne peut nous arrêter. Mais quand je regarde en arrière, je pense à tous ceux qui m’ont donné de sages conseils, qui ont essayé de faire en sorte que je mange mieux, en me disant: ‘Tu n’as pas besoin de ci ou ça’« .

Il regrette aussi de ne pas pouvoir plus aider son équipe en raison de ses blessures. « À chaque fois que je suis sur le côté, en train de regarder mes coéquipiers perdre, j’ai la rage parce que je sais que si j’étais là, je pourrais changer l’issue, affirme ‘Zanos’. Que les gens y croient ou pas, tout ça me touche. Ma seule envie c’est de jouer au basket et d’être sur le terrain. Personne n’a envie de rester sur le côté… Il y a beaucoup de choses que j’aurais pu mieux faire et je suis en train de réparer ces erreurs« . Dans ses propos, il est clair que Zion Williamson est déterminé à être plus présent sur les parquets lors de la prochaine saison en NBA.

