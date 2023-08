NBA: un ancien joueur condamné à dix ans de prison

Terrence Williams, âgé de 36 ans et ayant évolué précédemment pour les équipes de basketball de New Jersey et Houston en NBA, a été condamné à une peine de dix années d’emprisonnement en raison de son implication dans une affaire d’escroquerie liée à l’assurance santé, rapporte RMC SPort ce jeudi soir.

L’ancien basketteur de la NBA, Terrence Williams, autrefois acclamé sur les courts, a été condamné jeudi à une peine de dix ans de prison ferme pour son rôle central dans l’organisation d’un système d’escroquerie ciblant l’assurance santé de la Ligue, selon une déclaration émanant du système judiciaire de New York.

Agé de 36 ans, Terrence Williams, qui avait précédemment joué pour les équipes des New Jersey Nets et des Houston Rockets, avait plaidé coupable en août 2022 dans le cadre de cette affaire. Les autorités judiciaires ont déterminé qu’il était au cœur d’un stratagème complexe visant à escroquer l’assurance santé de la NBA.

« Williams s’est non seulement rempli les poches grâce à la fraude et à la tromperie mais il a aussi volé l’identité d’autres personnes et menacé un témoin afin de mener ses activités criminelles« , a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué, relayé par RMC Sport.

Terrence Williams faisait partie d’un groupe de 18 anciens joueurs de basketball qui ont été accusés d’être impliqués dans une fraude ayant engendré des pertes d’au moins 5 millions de dollars pour les compagnies d’assurance entre 2017 et 2021. Parmi les autres individus mis en cause dans cette affaire figuraient des noms renommés tels que Glen Davis et Tony Allen, qui avaient remporté un championnat de la NBA avec Boston en 2008, ainsi que Shannon Brown et Darius Miles.

