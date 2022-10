NBA: Steph Curry et les Golden States maltraitent les Lakers, Boston domine Philadelphie

Pour le grand retour du championnat américain de Basketball (NBA), dans la nuit de mardi à mercredi, le champion en titre Golden States a largement dominé les Los Angeles Lakers (123-109). Dans l’autre rencontre, Boston a battu Philadelphie (126-117).

C’est reparti. Après plusieurs semaines de pause, la NBA a effectué son grand retour dans la nuit de mardi à mercredi. Et la nouvelle saison a démarré fort avec un choc entre le champion en titre, les Goldens States, et les Los Angeles Lakers au Chase center. Avant le coup d’envoi, les Warriors ont célébré leur titre remporté la saison dernière avec leur public, ce qui ne les pas empêché de dominer leur adversaire du soir (123-109).

Porté, comme d’habitude, par un Stephen Curry des grands soirs (33 points, 7 passes décisives, 4 interceptions), Golden State prend les devants dès le premier quart temps (59-52). Une première manche où les coéquipiers de Lebron James (31 points, 14 rebonds, 8 passes décisives) auront tenté de suivre le rythme, avant de s’écrouler par la suite. À l’image de ce troisième quart-temps perdu 19-32, les Warriors remportent donc ce premier choc (123-109) et confirment leur statut de favoris cette saison encore.

Très attendu en début d’exercice, le trio majeur des Los Angeles Lakers n’aura pas déçu, malgré la défaite. Le fameux big three composé de Lebron James (31 points à 3 sur 10 à trois points, 14 rebonds, 8 passes décisives), Anthony Davis (27 à 10 sur 22 aux tirs) et Russell Westbrook (19 points et 11 rebonds) a inscrit 70 % des points de la franchise californienne. De bons augures pour la suite.

Boston domine Philadelphie

Dans l’autre rencontre de la nuit, les Boston Celtics, à domicile, ont battu les Philadelphia Sixers (126-117). Le duo Jayson Tatum- Jaylen Brown (35 points chacun) a été très en vue. Accrochés à la pause (63-63), à cause d’un James Harden en feu (16 points dans le premier quart-temps), qui a d’ailleurs battu son record de points sous le maillot des Sixers (35 unités), les Celtics, finalistes 2022 ont pris le dessus lors du troisième quart temps. A trois minutes de la fin du match, les locaux avaient 15 points d’avance, et le sort de la rencontre était scellé. « Ce fut une soirée spéciale, sachant qui nous faisait face et pour qui nous avons joué », a commenté Jaylen Brown après ce succès initial face à un adversaire direct de la division Atlantique.

Le programme de la nuit de mercredi à jeudi

La NBA se poursuit cette nuit, avec, dans l’Arizona, le remake de la demi-finale de conférence Ouest entre les Phoenix Suns de Chris Paul et Devin Booker, et les Mavericks de Luka Doncic, qui avaient mis fin à la saison de la meilleure équipe de la saison en mai dernier.

