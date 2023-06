NBA: pour avoir exhibé une arme à feu, une star écope de 25 matchs de suspension

-Publicité-

Selon plusieurs médias tels que The Athletic et ESPN, ce vendredi, la star des Memphis Grizzlies, Ja Morant, a été suspendu 25 matchs par la NBA après avoir été vu avec une arme à feu à deux reprises.

Les Grizzlies de Memphis, équipe de la NBA, devront faire sans leur superstar Ja Morant, en début de la prochaine saison. En effet, le meneur a écopé d’une suspension de 25 matchs, selon plusieurs sources ce vendredi telles que The Athletic et ESPN. La ligue américaine a infligé cette grosse sanction au joueur de 23 ans, après que ce dernier se soit affiché deux fois en l’espace de trois mois en possession d’une arme à feu, sur les réseaux sociaux.

En mars, Ja Morant avait déjà écopé d’une sanction de huit matchs après avoir exhibé un pistolet lors d’une diffusion en direct sur Instagram. Cependant, le meneur de jeu des Grizzlies n’a visiblement pas retenu la leçon, car il a été impliqué dans une récidive en mai. Une nouvelle bavure qui lui a coûté cette fois-ci une sanction trois fois plus sévère. Au moment des faits, Adam Silver, le commissaire de la NBA, avait fait part de son intention de patienter jusqu’à la fin de saison pour communiquer la punition de la star de la franchise du Tennessee.

“J’ai eu du temps pour réfléchir”

Dans un communiqué transmis à ESPN, Ja Morant a réagi à sa sanction. Et le meneur des Grizzlies s’est excusé pour ses erreurs. Il a également assuré qu’il va passer le temps de sa suspension à travailler sa santé mentale. “J’ai eu du temps pour réfléchir et me rendre compte du mal que j’ai causé. Je veux m’excuser auprès de la NBA, des Grizzlies, de mes coéquipiers et de la ville de Memphis. […] Aux enfants qui me regardent, je suis désolé d’avoir failli en tant que modèle. […] À mes sponsors, je serai un meilleur représentant de nos marques. À mes fans, je me rattraperai, je le promets“, a-t-il déclaré, avant d’ajouter:

“Je vais passer la trêve et le temps de ma suspension à travailler ma santé mentale et mes prises de décision. Je vais aussi m’entraîner pour être prêt quand je pourrai revenir sur les parquets. […] J’espère que vous me donnerez la chance de vous prouver que je suis un homme meilleur que ce que je vous ai montré“. La saison dernière, Ja Morant a réalisé son exercice le plus complet en NBA, se détachant comme le meilleur marqueur (26,2 points par match) et le meilleur passeur (8,2 assists) des Grizzlies.

