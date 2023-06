NBA: les Denver Nuggets sacrés champions pour la première fois de leur histoire

-Publicité-

Les Denver Nuggets ont écrit une page d'histoire en s'imposant contre le Heat de Miami lors des finales NBA, remportant ainsi le titre de champions pour la toute première fois de leur existence avec un score de 4-1.

Après 47 années d’attente, Denver célèbre enfin une victoire historique. La franchise des Nuggets, basée dans le Colorado, a décroché son premier titre de champion NBA en triomphant du Heat de Miami lors du cinquième match des Finales, avec un score de 94 à 89. Menée par Nikola Jokic, l’équipe des Nuggets a livré une performance remarquable devant son public, dans la nuit de lundi à mardi. Le pivot serbe a été couronné MVP des Finales NBA.

Ce premier sacre des Nuggets porte l’empreinte indélébile de Nikola Jokic, MVP de la finale, du talentueux marqueur Jamal Murray et de l’entraîneur Michael Malone. Au cours des huit dernières années, ces figures emblématiques ont su évoluer, surmonter les obstacles et bâtir ensemble leur succès.

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏



🏆 GAME 5 FINAL SCORE 🏆



DEN: 94

DEN: 94

MIA: 89 pic.twitter.com/TDGO42ctwt — NBA (@NBA) June 13, 2023

Un succès patiemment construit

En 2015, la franchise se sépare de l’entraîneur Brian Shaw et explore différentes options pour le remplacer, envisageant même l’expérimenté Mike D’Antoni. Finalement, Denver surprend tout le monde en optant pour Michael Malone. Après une première saison mitigée, les Nuggets ont la chance de repêcher le talentueux arrière canadien Jamal Murray avec le 7e choix de la draft. C’est à ce moment-là que le noyau de l’équipe commence à prendre forme, et Malone affirme alors que Jokic et Murray représentent « une part importante de notre avenir ».

Au fil des années, Denver a continué de renforcer son effectif et de progresser, se frayant un chemin jusqu’aux sommets de la NBA. La cohésion et la détermination de l’équipe ont été récompensées cette année par ce titre tant convoité. La ville de Denver et ses supporters peuvent enfin laisser éclater leur joie et célébrer cette victoire historique.

Les Nuggets ont prouvé qu’avec une équipe solide, un leadership exceptionnel et une volonté inébranlable, les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Leur triomphe restera gravé dans les annales de la franchise et inspirera les générations futures de joueurs de basket-ball à poursuivre leurs aspirations les plus audacieuses.

