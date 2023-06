NBA: le français Wembanyama N°1 de la draft 2023, le classement complet

La draft 2023 de la NBA a été effectuée dans la nuit de ce vendredi, et sans surprise le prodige français Victor Wembanyama a été drafté en première position. Il a été sélectionné, comme annoncé, par les San Antonio Spurs.

Le jeune prodige Victor Wembanyama vient d’écrire une belle page du basket-ball français en NBA. En effet, l’ailier fort est devenu dans la nuit de ce vendredi le premier français de l’histoire à être sélectionné en position numéro 1 de la draft NBA. Il a été sélectionné par les San Antonio Spurs, qui s’offrent là un joueur de très grand talent et l’entraîneur Gregg Popovich est évidemment très heureux. « Je suis très excité. Vous ne voulez pas que je saute dans tous les sens ou que je me mette en scène, n’est-ce pas? Je ferais bien un saut périlleux, mais j’en aurais pour trois mois…« , a commenté le technicien en conférence de presse après la draft, relayé par RMC Sport.

« Malgré toutes les attentes, il s’agit de ne pas brûler les étapes, et ce à tous les niveaux. Ce qui nous intéresse le plus, c’est de mettre en place un cadre et un environnement où il se sente à l’aise, où il puisse être Victor. Nous allons l’observer et voir ce qui se passe. J’ai appris cela de Manu (Ginobili, ndlr). Vous ne pouvez pas obliger les joueurs à être ce que vous pensez qu’ils devraient être. Il n’est ni LeBron (James), ni Tim (Duncan), ni Kobe (Bryant), ni qui que ce soit d’autre. Il est Victor, et c’est ce que nous voulons qu’il soit. Nous ferons donc ce que nous avons fait par le passé avec tous les joueurs. Nous serons là pour conseiller, suggérer, répondre aux questions, être disponibles.« , a toutefois tenu à tempérer Popovich.

A noter que l’Américain Brandon Miller de l’université d’Alabama a été choisi en deuxième position. Il rejoint la franchise des Charlotte Hornets alors que son compatriote Scoot Henderson, annoncé 2e choix, s’est contenté du troisième strapontin et d’une place dans l’effectif des Portland Trail Blazers. Chose assez inédite, des frères jumeaux figurent dans le top 5 de cette draft 2023. Les frères Thompson font ainsi leur entrée en NBA: Amen par les Houston Rockets (4e) et Ausar chez les Detroit Pistons (5e).

La draft de la NBA (ou repêchage pour les francophones d’Amérique du Nord) est un événement annuel majeur dans la ligue de basket-ball nord-américaine. Elle est comparable à une bourse de joueurs qui vont débuter dans la ligue : lors d’une soirée où sont réunis le commissaire de la NBA et les dirigeants des 30 équipes, chaque équipe va sélectionner à tour de rôle un joueur issu de l’université, du lycée, ou de l’étranger. La draft est le point d’entrée principal pour la majorité des joueurs évoluant en NBA.

Les joueurs sélectionnés au premier tour de la draft NBA 2023

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Brandon Miller (Charlotte Hornets) Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) Amen Thompson (Houston Rockets) Ausar Thompson (Detroit Pistons) Anthony Black (Orlando Magic) Bilal Coulibaly (Washington via Indiana Pacers) Jarace Walker (Indiana Pacers via Washington Wizards) Taylor Hendricks (Utah Jazz) Cason Wallace (Oklahoma City Thunder via Mavericks) Jett Howard (Orlando Magic via Bulls) Derek Lively (Dallas Mavericks via Thunder) Gradey Dick (Toronto Raptors) Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) Kobe Bufkin (Atlanta Hawks) Keyonte George (Utah Jazz via Wolves) Jalen Hood-Schifino (Los Angeles Lakers) Miami Heat Jaime Jaquez Jr. Brandin Podziemski (Golden State Warriors) Cam Whitmore (Houston Rockets via Clippers) Noah Clowney (Brooklyn Nets via Suns) Dariq Whitehead (Brooklyn Nets) Kris Murray (Portland Trail Blazers via Knicks) Olivier Maxence-Prosper (Dallas Mavericks via Sacramento Kings) Marcus Sasser (Detroit Pistons via Grizzlies via Celtics) Ben Sheppard (Indiana Pacers via Cavaliers) Nick Smith Jr. (Charlotte Hornets via Nuggets) Brice Sensabaugh (Utah Jazz via Sixers) Julian Strawther (Indiana Pacers via Celtics) Kobe Brown (Los Angeles Clippers via Bucks)

